Sostenuto da cinque liste civiche ha ottenuto il 55,39%, i complimenti del leader di Azione, Carlo Calenda

Francesco Italia è stato rieletto sindaco di Siracusa, ha ottenuto 21.501 voti, pari al 55,39% rispetto all’altro candidato Ferdinando Messina che ne ha ottenuti 17.318, pari al 44,61%. Al ballottaggio per la scelta dei sindaco il dato definitivo dell’affluenza è stato del 38,74%. Hanno votato in tutto 39.571 persone. Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 %, per un totale di 35.169 votanti. Francesco Italia, sindaco uscente di Siracusa, è stato rieletto con una candidatura che lo ha visto presentarsi alle amministrative sostenuto da cinque liste civiche. Messina invece era il candidato del centrodestra.

Il dato definitivo dell’affluenza è del 38,74%: hanno votato in tutto 39.571 persone. Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 %, per un totale di 35.169 votanti. Al primo turno l’affluenza era stata del 55,02 %, pari a 56.203 votanti.

Calenda (Azione): “Complimenti a Francesco Italia rieletto sindaco”

“Complimenti a Francesco Italia, rieletto sindaco di Siracusa. Francesco ha fatto un grandissimo lavoro su Siracusa e sul territorio, con competenza e tanta energia. Incarna perfettamente quello che Azione rappresenta e noi siamo orgogliosi di lui. Buona continuazione del lavoro”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, congratulandosi per la rielezione a sindaco di Siracusa di Francesco Italia, candidato del suo partito. Francesco Italia è stato rieletto a Siracusa dopo il turno di ballottaggio che lo ha visto ottenere 21.501 voti rispetto all’altro candidato Ferdinando Messina che ne ha ottenuti 17.318.

Neoeletto sindaco: “Ripartire correggendo ciò che non ha funzionato”

“Ripartire correggendo le cose che non hanno funzionato e proseguire con quelle che hanno funzionato sapendo che ci aspettano 5 anni difficili ma anche ricchi di opportunità”. Così Francesco Italia, rieletto ieri sera sindaco di Siracusa.”Gli elettori – ha proseguito – ci hanno detto di portare a compimento i progetti che abbiamo iniziato nei 5 anni trascorsi. È ovvio che noi partiremo dalle cose che non hanno funzionato o che hanno funzionato meno perché, nel momento stesso in cui vengo rieletto, devo parlare a tutti, cominciando da quella parte di città che nelle urne ha fatto altre scelte proprio perché non soddisfatta della nostra azione”. Per Italia “saranno cinque anni importanti perché caratterizzati dagli oltre 50 milioni che abbiamo ottenuto grazie al Pnrr e dai fondi della nuova programmazione. Soldi che contribuiranno a cambiare definitivamente il volto di Siracusa”.

Rispetto al risultato elettorale, il sindaco Italia ha sottolineato la percentuale dell’affluenza, che è stata di oltre 4 punti più alta di quella del 2018.”È un dato in controtendenza rispetto al calo della partecipazione registrato in questi anni – ha sottolineato – che interpreto come un desidero di continuità rispetto a un momento storico delicato ma che ci mette davanti a opportunità da cogliere e sfruttare”, ha concluso Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata