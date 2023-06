Nel Cagliaritano, ad Assemini, eletto Mario Puddu

Chiuse le urne per i ballottaggi in Sicilia e Sardegna. Francesco Italia è stato rieletto sindaco di Siracusa, ha ottenuto 21.501 voti, pari al 55,39% rispetto all’altro candidato Ferdinando Messina che ne ha ottenuti 17.318, pari al 44,61%. Al ballottaggio per la scelta dei sindaco il dato definitivo dell’affluenza è stato del 38,74%. Hanno votato in tutto 39.571 persone.Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 %, per un totale di 35.169 votanti.Francesco Italia, sindaco uscente di Siracusa, è stato rieletto con una candidatura che lo ha visto presentarsi alle amministrative sostenuto da cinque liste civiche. Messina invece era il candidato del centrodestra.

Mario Puddu si riprende Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, e torna sindaco della sua città, battendo al ballottaggio Diego Corrias, sostenuto da una coalizione di centrosinistra alleata con i 5 Stelle. Proprio Puddu era stato il primo sindaco grillino della Sardegna: naturale candidato alla presidenza della Regione nel 2019, fu fatto fuori dal Movimento per una vicenda giudiziaria da cui è stato poi assolto. Lo spoglio ad Assemini, reduce da un anno di commissariamento, si sta per concludere, manca una sola sezione e i voti che separano Puddu da Corrias sono un migliaio. Sostenuto da liste civiche e di centrodestra, solo alcune perché la coalizione si è presentata spaccata, Puddu è avanti con il 56,3%, mentre il candidato sostenuto dall’alleanza M5s, Pd e altre liste di centrosinistra, Diego Corrias resta al 43,6%. Ora Puddu, che segna così la sua rivincita nei confronti prima di tutto dei 5 Stelle, è atteso nella sede elettorale per i festeggiamenti. Al minimo l’affluenza, con poco più del 34%.

