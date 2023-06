Il leader di Italia Viva: "Sarebbe bello se ora lo rispettassero tutti”

“Credo che Silvio Berlusconi sia stato uno dei più straordinari protagonisti della vita non solo politica ma anche televisiva, sociale, economica, culturale e sportiva di questo Paese. Paradossalmente, lui che è stato il presidente del Consiglio durato più a lungo come numero di giorni a Palazzo Chigi, non è soltanto un presidente del Consiglio. È una personalità complicata da affrontare, spiegare e raccontare, ma proprio per questo straordinaria”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, entrando nella sede del Riformista a Roma, ricorda la figura di Silvio Berlusconi morto a Milano questa mattina.

“Credo che in questo momento l’unica cosa che veramente conti sia l’affetto nei confronti della famiglia. Berlusconi è stato super amato da tante persone e super odiato da tante persone: è stato un personaggio capace di dividere in due l’opinione pubblica. Sarebbe bello che fosse da tutti rispettato nel momento in cui ci ha lasciato”, ha aggiunto.

