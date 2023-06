“Oggi è il momento del cordoglio, da esprimere a tutti quelli che lo hanno amato, i suoi cari e i suoi familiari”: a dirlo è l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, ricordando la figura di Silvio Berlusconi, venuto a mancare questa mattina all’ospedale San Raffaele. Conte oggi è in Università Cattolica a Milano per un incontro organizzato da un gruppo studentesco.

“Poi, passato questo momento, ci sara lo spazio per più ampi ragionamenti politici e in quell’ambito ovviamente potremo anche riassumere le ragioni storiche che hanno spinto il movimento a individuarlo come principale avversario politico”, ha aggiunto Conte, che ha specificato che si tratta di “ragioni fondate anche su principi e valori del Movimento e corroborate da circostanze puntuali, documentali”. “Ma”, ha concluso Conte, “questo è il momento del cordoglio, che esprimiamo sentitamente e con spirito sincero”.

