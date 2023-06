A Napoli l'assemblea nazionale di Italia Viva

“La vera sfida sono le Europee del 2024. Italia Viva lavora per una nuova formazione riformista decisiva contro una destra sovranista molto forte in Europa”. Così Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, a margine dell’assemblea nazionale in corso al centro congressi della Stazione marittima, a Napoli.

