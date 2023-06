Il leader di Italia Viva sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Indecisi su tutto"

Stoccata di Matteo Renzi all’esecutivo di centrodestra. “Quello di Giorgia Meloni non è un Governo autoritario, ma velleitario. Non è un governo fascista ma indeciso su tutto”, dichiara il leader di Italia Viva aprendo l’assemblea nazionale del partito in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli. “Ma quale deriva autoritaria? Qui c’è un Paese immobile, con una classe dirigente che si diceva pronta a cambiare tutto e invece è indecisa su tutto”, sostiene Renzi.

Questo governo non è autoritario, ma è velleitario. Non è fascista, ma è inconcludente. #365alba #assembleaIV — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 10, 2023

Serve un alternativa riformista

L’ex premier sottolinea che “non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il grande problema del martirio di Fabio Fazio. Non si manderà a casa Meloni, si stupiranno gli amici del nuovo Pd, chiedendo la patrimoniale o insistendo con la battaglia sul reddito di cittadinanza. Si manderà a casa questo Governo costruendo un’alternativa riformista, senza aggredirli ma incalzandoli con le proposte”. Così il leader di Iv Matteo Renzi aprendo l’assemblea nazionale di Iv in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli.

Maltempo, Renzi: Governo scelga chi vuole ma nomini in fretta commissario “Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini e l’augurio che scelgano presto il commissario. Scelgano chi vogliono scegliere ma facciano in fretta”. Così il leader di Iv Matteo Renzi aprendo l’assemblea nazionale di Iv in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata