Secondo giorno di ricovero a Milano per l'ex premier

Secondo giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, tornato al nosocomio milanese per degli accertamenti legati al percorso di cure che sta conducendo per la leucemia mielomonocitica cronica di cui è affetto. La figlia Marina è arrivata nel primo pomeriggio a trovare il Cavaliere, l’auto con a bordo la presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori è entrata dal civico 60 di via Olgettina. Poco dopo è arrivato anche il fratello del cavaliere, Paolo.

