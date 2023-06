L'ex premier e leader di Forza Italia nuovamente ricoverato per accertamenti programmati, l'ospedale: "Non è in terapia intensiva"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso una “notte tranquilla” all’ospedale San Raffaele di Milano dove è tornato ieri dopo essere stato ricoverato per 45 giorni da inizio aprile al 19 maggio scorso. Nel bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dai professori Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier, e Fabio Ciceri si parlava “di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”, la cui “anticipazione risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”.

L’ospedale non è ora in terapia intensiva

“L’ospedale San Raffaele smentisce ufficialmente che in questo momento il presidente Silvio Berlusconi si trovi in terapia intensiva”. Lo rende noto la struttura sanitaria dove il leader di Forza Italia ed ex premier è stato ricoverato di nuovo ieri pomeriggio. Renzi: “Commosso da sua tenacia” “Voglio partire chiedendovi un pensiero per il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione, un grande abbraccio a Silvio Berlusconi”. Così il leader di Iv Matteo Renzi aprendo l’assemblea nazionale di Iv in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli.

