Il leader della Cgil dopo l'incontro con la ministra Casellati: "Ruolo presidente Repubblica non in discussione"

“L’impianto della nostra Costituzione, il ruolo del Parlamento e il ruolo del presidente della Repubblica non possono essere messi in discussione”. A dirlo è il segretario della Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro con la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati. “Di fronte alla crisi rappresentativa del nostro Paese, visto che quasi il 50% dei cittadini a votare non ci va più, per noi oggi il tema principale è cambiare la Legge elettorale: tornare a una Legge in cui sono i cittadini a eleggere i parlamentari e i parlamentari rispondono ai cittadini che li hanno eletti”, ha aggiunto Landini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata