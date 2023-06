Lo ha riferito una portavoce della Commissione Europea. La missione avrà il via il 12 giugno

La prossima settimana i tecnici della Commissione Europea saranno a Roma per discutere con le autorità italiane della revisione del Pnrr. Lo ha riferito una portavoce della Commissione stessa. “La prossima missione del personale della Commissione a Roma sul piano di ripresa italiano si svolgerà nella settimana del 12 giugno. Prevediamo che le discussioni con le autorità italiane si concentreranno sulle richieste di pagamento, nonché sulla via da seguire per la revisione del piano e del capitolo REPowerEu“, ha affermato. “La Commissione europea intrattiene costanti scambi costruttivi con tutti gli Stati membri, compresa l’Italia, sull’attuazione dei loro piani. Dall’inizio dell’attuazione della Rrf (Recovery and resilience facility), questo processo prevede riunioni regolari, che si svolgono sia fisicamente che virtualmente, per discutere i progressi”, ha precisato la portavoce.

