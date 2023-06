Il vicepremier: "Posizione dell'Italia è sempre la stessa"

A margine del convegno ‘Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l’Europa di oggi e di domani’, nell’ambito della due giorni del Ppe a Roma, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il proprio pensiero sulla missione del cardinale Zuppi a Kiev. “Il Vaticano agisce autonomamente. Sui contenuti, l’inviato del Papa esprime la posizione del Papa, non esprime la posizione dell’Italia. Noi siamo convinti che sia giusto fare ciò che sta facendo il Vaticano: ascoltare, vedere, ricevere informazioni, capire cosa si può fare per raggiungere una pace che sia una pace giusta. Per noi tutte le iniziative di pace sono importanti“, afferma Tajani. La posizione dell’Italia? “La nostra posizione è sempre stata la stessa. Non abbiamo mai cambiato idea, è quella che avevamo quando c’era il governo precedente a guida Draghi e noi eravamo parte di quel governo. Oggi siamo parte di un governo di Centrodestra e abbiamo sempre la stessa idea”, conclude Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata