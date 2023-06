Aiea: "Essenziale integrità Zaporizhzhia dopo crollo diga"

Nuovo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a seguito della distruzione della diga Kakhovka nella regione di Kherson. “La situazione nella parte occupata della regione di Kherson è assolutamente catastrofica” e “abbiamo bisogno di una risposta chiara e rapida da parte del mondo a quanto sta accadendo”, ha detto il numero uno di Kiev che ha poi aggiunto: “È persino impossibile stabilire con certezza quante persone nel territorio occupato della regione di Kherson possano morire senza soccorsi, senza acqua potabile, senza cibo, senza cure mediche”.

“I nostri servizi militari e speciali stanno salvando le persone il più possibile, nonostante i bombardamenti. Ma sono necessari sforzi su larga scala”, ha continuato Zelensky che ha poi concluso: “Abbiamo bisogno che le organizzazioni internazionali, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, si uniscano immediatamente all’operazione di salvataggio e aiutino le persone nella parte occupata della regione di Kherson”.

“È essenziale mantenere l’integrità sia del bacino di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia sia del canale di scarico di Zaporizhzhia. Questo è fondamentale affinché l’impianto abbia acqua sufficiente per fornire il raffreddamento essenziale al sito per i mesi a venire”. Lo il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, in un aggiornamento a seguito della distruzione della diga di Kakhovka nella regione di Kherson, in Ucraina. Grossi si recherà alla centrale di Zaporizhzhia la prossima settimana per valutare la situazione.

“Ora più che mai, la presenza rafforzata dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è di vitale importanza per aiutare a prevenire il pericolo di un incidente nucleare e le sue potenziali conseguenze per le persone e l’ambiente in un momento di maggiore attività militare nella regione. La possibile perdita della principale fonte di acqua di raffreddamento dell’impianto complica ulteriormente una situazione di sicurezza nucleare già estremamente difficile e impegnativa”, aggiunge.

Tre persone annegate nel crollo diga Kakhovka