“Voi studenti – dai più giovani all’inizio del percorso scolastico a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi – rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l’Europa. Perché l’Europa è non soltanto l’ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che – anche se non li vedete – sono all’interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l’Europa”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendo un saluto agli studenti dell’Istituto Statale Italiano ‘Leonardo da Vinci’ di Parigi.

