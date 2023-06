La premier in visita di Stato ha incontrato il presidente del Paese africano

“Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un paese amico come l’Italia sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell’accordo tra Tunisia e Fmi che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del paese. Noi abbiamo portato avanti una azione di sostegno alla Tunisia nei negoziati con il Fmi sia a livello di Ue che di G7, con un approccio pragmatico perché pragmatico deve essere l’approccio, chiaramente tenendo in considerazione le regole di funzionamento del Fondo”. Così la premier, Giorgia Meloni, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata