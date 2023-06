Il sindaco della Capitale dopo l'incendio di venerdì: "L'obiettivo è di sostenere queste persone"

“L’obiettivo è quello di sostenere queste persone. Sono stati allestiti posti in una palestra per un rifugio immediato, ma non è che la palestra sia la condizione per poter ricevere assistenza. Oggi abbiamo valutato il termine di domani mattina (ndr martedì) per le domande per avere un sostegno nei prossimi 45 giorni, una sistemazione in albergo. Ci faremo carico di trovare una sistemazione a persone che non sono nelle condizioni di trovarne un’altra. Poi ovviamente rispetto alla soluzione di lungo termine stiamo ragionando su come fare per dare un sostegno a persone che non hanno più una casa. È una cosa complessa, perché ci sono aspetti tecnici, ma già da adesso abbiamo iniziato a ragionare sull’immediato, poi sul medio termine, e poi sul medio e lungo termine”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha effettuato un sopralluogo a Colli Aniene dove venerdì un incendio ha distrutto un edificio causando la morte di una persona e il ferimento di una decina.

