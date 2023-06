La procura indaga sulle possibili cause, oltre 70 gli interventi assistenziali compiuti dai vigili del fuoco

A 48 ore dallo scoppio dell’incendio che ha coinvolto tre palazzine in via D’Onofrio, zona Colli Aniene, a Roma, provocando una vittima di 80 anni e diversi feriti, di cui due gravi, c’è ancora sgomento e paura tra i 78 sfollati. I vigili del fuoco stanno aiutando diversi di loro a rientrare negli appartamenti per recuperare gli effetti personali. Tra gli sfollati nessuno ha avuto bisogno dei posti allestiti in una palestra dalla protezione civile. Presente un servizio anti sciacallaggio assicurato da carabinieri e polizia, misura resasi necessaria dopo i tentativi di alcuni malitenzionati che avevano provato a intrufolarsi negli appartamenti vuoti. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, omicidio colposo e incendio colposo ma non si eslcude nessuna pista, neanche quella di origine dolosa. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di scoprire l’innesco.

