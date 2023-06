Il ministro degli Esteri a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Sui fondi del Pnrr per gli armamenti “è un’opportunità che viene data, una libertà di scelta”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della parata del 2 Giugno a Roma. “E’ la festa della nostra patria, siamo tutti noi, le nostre città, i nostri Comuni, i nostri mari, le nostre forze armate. E’ anche la giornata dove dobbiamo ricordare che i nostri giovani stanno dando un magnifico esempio per aiutare in Emilia-Romagna”, dice ancora Tajani. “La bandiera, la patria, l’Italia e la pace: questi sono i nostri valori”, chiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata