Il videomessaggio del presidente della Repubblica

“Oggi, lavorare all’estero, non dovrebbe più rappresentare, per nessuno, una scelta obbligata – non priva di disagi e di rischi – bensì una opportunità, specialmente per i giovani. È responsabilità della Repubblica, far sì che si tratti di libera scelta“. Così in un videomessaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 2 giugno, trasmesso su Rai Italia e diffuso dal Quirinale.

