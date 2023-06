La presidente del Consiglio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Prima volta di Giorgia Meloni alla parata del 2 Giugno da premier. In un look total black la premier ha prima accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria per la deposizione della corona di fiori, poi si è concessa un bagno di folla raggiungendo a piedi la tribuna autorità, su via dei Fori Imperiali, per assistere alla parata. Presenti le più alte cariche dello Stato.

Seduto al suo fianco il ministro della Difesa Crosetto, con il quale ha scambiato risate e commenti. La premier, alla fine della manifestazione ha poi dichiarato: “Non c’è pace finchè c’è un popolo invaso”, riferendosi al conflitto in Ucraina.

