Raccolta firme per chiedere lo stop dell’invio di armi all’Ucraina in nome dell’articolo 11 della Costituzione

Potere al Popolo, Unione Popolare, Rifondazione Comunista, Cambiare Rotta e Osa tra la sigle scese in piazza a Largo di Torre Argentina contro il sostegno militare all’Ucraina. La data scelta è il 2 giugno in contemporanea con la parata della Festa della Repubblica ai Fori Imperiali a poche centinaia di metri di distanza. Cartelli, striscioni e raccolta firme per chiedere lo stop dell’invio di armi all’Ucraina in nome dell’articolo 11 della Costituzione.

