Il portavoce dei Verdi: "L'Italia ha bisogno di cura per riparare le ferite sociali e ambientali"

“L’Italia ha bisogno di cura per riparare le ferite sociali e ambientali che ha subito in questi ultimi anni. Riteniamo per questo immorale destinare i fondi del Pnrr alla produzione di armamenti“. A dirlo è il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, nel corso di un flash mob organizzato davanti a Palazzo Montecitorio. “Abbiamo visto in questi giorni che cosa è accaduto, il dissesto idrogeologico ha messo sott’acqua l’Emilia Romagna mentre il caro vita e l’inflazione stanno impoverendo i ceti sociali più deboli” ha continuato Bonelli precisando “Di questo dobbiamo occuparci e non di finanziare col Pnrr gli armamenti in questo Paese perché è assolutamente immorale e su questo dovremmo essere tutti uniti”. Bonelli conclude: “Sul Pnrr il Governo sta dimostrando la totale inadeguatezza. Ha smantellato la governance messa da Draghi e adesso vogliono risolvere questa inadeguatezza neutralizzando i poteri di controllo della Corte dei Conti. Questa è l’anticamera di qualcosa che non avremmo voluto vedere e cioè un governo che mette a tacere i poteri di controllo previsti dalla Costituzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata