Il portavoce di Europa Verde: "Serve un'opposizione che sappia proporre cose"

(LaPresse) “Intanto buon lavoro ai sindaci appena eletti. Non vi è dubbio che la destra ha vinto in questo paese. Da parte dell’opposizione, che fino ad oggi non è riuscita a fare opposizione, deve partire un riflessione. Elly Schlein Conte dovrebbero riflettere sul fatto che questa parcellizzazione non fa bene al Paese”. Lo ha detto il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a Montecitorio.

