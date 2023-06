Il segretario Sbarra: "Parte una straordinaria campagna di mobilitazione"

La Cisl ha avviato ufficialmente la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare, già depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in merito al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. “Parte oggi una straordinaria campagna di mobilitazione su tutto il territorio nazionale per raccogliere le firme su una nostra proposta di legge di iniziativa popolare sul tema della partecipazione e della democrazia economica”, ha detto il leader Cisl Sbarra in piazza Del Popolo a Roma dove ha sottoscritto il primo modello che segna la data di inizio dei sei mesi previsti dalla legge per la raccolta firme in tutta Italia, “A 75 anni della Carta Costituzionale il tempo è maturo per sensibilizzare le persone a cooperare e collaborare alla gestione e agli indirizzi delle proprie aziende” ha aggiunto.

