Le parole a Palazzo Madama di Marco Lombardo, parlamentare di Azione

Marco Lombardo, senatore di Azione, durante una seduta a Palazzo Madama ha pronunciato un discorso realizzato interamente dall‘intelligenza artificiale. Al termine del suo intervento sul disegno di legge di ratifica degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, il parlamentare ha svelato che le parole pronunciate sono state frutto di Gpt 4. “Questa vuole essere una provocazione per aprire un dibattito pubblico serio. La crescita dell’intelligenza artificiale è impressionante e può comportare grandi opportunità”, ha detto Lombardo. “Sottlineo l’importanza di un approccio equilibrato e consapevole nei confonti dell’innovazione tecnologica che consideri sia l’opportunità che i rischi legati all’impiego dell’intelligenza artificiale affinché la tecnologia sia al servizio dell’uomo e non costituisca una minaccia per la nostra democrazia”, ha concluso il senatore. Per costruire questo suo intervento l’esponente di Azione è stato affiancato dal gruppo Engineering, che ha sottoposto all’IA l’elaborazione di un documento sulla base di un serie di indicazioni e suggerimenti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

