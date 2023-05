Il leader del M5S, Conte non si sottrae a confronto con la segretaria dem. Per il numero uno di Azione, Calenda serve campo alternativo che deve avere proposte

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rinviato la missione prevista oggi e domani a Bruxelles, mantenendo l’incontro, in modalità online, con la delegazione degli europarlamentari Pd. È quanto si apprende da fonti dem.

Boccia: “Schlein assente? È ovunque, nei luoghi dove deve essere”

Elly Schlein assente? “Se c’è una segretaria che è ovunque è Elly Schlein. Elly forse non è dove la vogliono le opposizioni, ma è esattamente dove deve essere: nelle piazze, nelle fabbriche, nei luoghi del bisogno”. Così il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7.

Conte: “Non ci sottraiamo a confronto con Pd di Schlein”

“Oggi partono 84 gruppi territoriali, è una giornata storica per il M5S. Questa è la prima fase. Poi partirà un confronto politico a partire con il Pd di Schlein. Non ci sottraiamo al dialogo, non lo abbiamo mai fatto”. Così il leader del Movimento 5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Calenda: “Campo alternativo? Si devono avere proposte”

Si deve costruire un campo alternativo alla destra, come ha detto ieri la segretaria del Pd Elly Schlein? “La cosa importante è che questo campo non sia solo alternativo alla destra, è un campo che deve avere una proposta, perché altrimenti essere solo alternativi a qualcun altro, i numeri lo dicono, non ti porta a vincere. Tu devi convincere gli elettori che hai una proposta di governo. A Schlein da molti mesi ho detto che abbiamo differenze siderali su molte cose, però io ad esempio sono favorevole a un salario minimo contrattuale. La proposta gliela ho mandata, spero che almeno su questo si possa lavorare. Sulla sanità, abbiamo fatto un piano di smaltimento delle liste d’attesa in 12 mesi, ma non abbiamo risposte dalle opposizioni. Il problema è che qui non si parla mai delle cose”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando i risultati delle Amministrative a Roma a margine della presentazione del rapporto di sostenibilità del Conou.

