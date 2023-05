La deputata Orrico: "Vogliono cambiare le regole, l'ennesimo strappo alla volontà popolare"

Un emendamento interpretativo della legge elettorale presentato da Forza Italia toglie un seggio alla Camera del M5S a favore di un candidato forzista in Calabria. Una mossa che ha fatto infuriare il partito di Conte che ha occupato, con i suoi membri alla Camera, la sede della Giunta per le elezioni. A spiegarlo è la diretta interessata, la deputata Anna Laura Orrico. “Vogliono cambiare le regole a voto completato. L’ennesimo strappo alla volontà popolare”. Di fatto l’emendamento presentato dal deputato Pittalis (di Forza Italia) porterebbe ad un riconteggio delle schede andando così a incidere sul risultato finale. Risultato che in una prima lettura dei voti ha portato la deputata Orrico sugli scranni di Montecitorio e che ora rischia di lasciare il posto.

