Incendi in Spagna, re Felipe e la regina Letizia tra gli sfollati: "Importante ascoltare le loro testimonianze"

Re Felipe VI e la regina Letizia hanno fatto visita a un centro di accoglienza per gli sfollati dagli incendi boschivi che stanno colpendo i dintorni di Madrid. I sovrani hanno incontrato le persone evacuate nel complesso sportivo di Villamanta, piccolo comune della regione della capitale spagnola. Al termine dell’incontro, Felipe VI ha spiegato che la visita aveva l’obiettivo di esprimere “affetto, sostegno, comprensione e solidarietà” a chi è stato costretto a lasciare la propria casa. Il re ha ricordato che molte famiglie sono lontane dalle loro abitazioni da quattro giorni, alcune hanno perso gran parte dei propri beni e che “il rischio è ancora elevato”. Anche la regina Letizia ha sottolineato l’importanza di ascoltare le testimonianze degli sfollati. “È importante capire come si sentono”, ha dichiarato, parlando della “tristezza, dell’angoscia e dell’incertezza” vissute da chi è stato costretto a fuggire e delle domande che continuano ad accompagnare gli evacuati: “Quando potrò tornare? Come sta la mia casa? Cosa troverò?”. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo spagnolo, gli incendi hanno costretto all’evacuazione 76mila persone, mentre altre 30mila sono ancora confinate nelle proprie abitazioni.