Iran, Teheran sospende i raid: "La nostra era solo un'operazione di ritorsione"

L’Iran ha annunciato la sospensione delle operazioni di ritorsione contro gli Stati Uniti. A comunicarlo è stato il portavoce delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Akraminia, secondo cui Teheran ha deciso di fermarsi dopo che Washington ha interrotto gli attacchi aerei nelle ultime due notti. “La nostra strategia era fondamentalmente di ritorsione”, ha spiegato Akraminia alla televisione di Stato. “Abbiamo cercato di instaurare una deterrenza di ritorsione” per impedire agli Stati Uniti di proseguire gli attacchi e “riportarli sulla retta via affinché rispettassero gli impegni”. Il generale ha poi aggiunto: “Poiché gli americani hanno interrotto i loro attacchi, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni di ritorsione”.

Lo stop arriva dopo quasi due settimane di bombardamenti statunitensi sempre più intensi, mentre proseguono gli sforzi diplomatici nel tentativo di evitare una nuova escalation del conflitto. Resta però incerto se la tregua possa trasformarsi in un vero punto di svolta. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che i colloqui con Teheran continuano, ma ha anche avvertito che “ulteriori attacchi” restano un’opzione.