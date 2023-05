Il leader del M5S in conferenza stampa alla Camera: "Alle comunali si conferma l'onda reazionaria delle destre"

“Sono convinto che la Meloni non si batte con i campi larghi ma con una idea diversa di Paese”. Così il leader M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

“Bisogna costruire dei progetti politici, non basta presentarsi uniti in occasione delle elezioni, non è decisiva la partecipazione insieme sul palco per qualche ora, serve una presenza tutti i giorni nei quartieri. Oggi è una svolta, dopo tanta laboriosa attività interna, partono 84 gruppi territoriali” prosegue Conte. “Secondo me non si vince perché ci si ritrova per qualche ora sul palco. La destra è collaudata nel costruire un cartello elettorale, ha sicuramente un vantaggio competitivo su questo. L’unica reale possibilità per quanto riguarda il M5S sono i territori. Gli 84 gruppi territoriali saranno la prima fase”.

“Si conferma onda restauratrice e reazionaria destre”

“Si conferma l’onda restauratrice e reazionaria delle destre che sono abilissimi a compattarsi durante le competizioni elettorali e poi riprendono le loro liti furibonde. Sono abilissimi anche a presentare liste civiche con dentro professionisti delle politica e capibastone del consenso organizzato” le parole del leader grillino.

“A manifestazione 17/6 benvenute tutte le forze politiche”

“Il 17 giugno noi saremo in piazza per dare un volto al disagio sociale, ma i protagonisti saranno chi non riesce a pagare il mutuo, ad avere un lavoro stabile, chi chiede di non essere sottopagato. Tutte cose rispetto a cui il Governo si mostra insensibile. Sono benvenute tutte le forze politiche, civiche e sociali“. Così il leader M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

