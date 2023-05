L'esponente di Fratelli d'Italia: "Si conferma il nostro buon governo"

Si è chiuso il secondo turno delle elezioni Amministrative nei 7 capoluoghi e 34 comuni che erano andati ai ballottaggi. Il Centrodestra è avanti ovunque – tranne che a Vicenza – e l’esponente di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli esulta. “I primi dati che affluiscono dai ballottaggi confermano una netta vittoria del Centrodestra”, afferma il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI.

“Siamo ovviamente soddisfatti, anche se non è un dato che rispecchia per forza quello nazionale. Faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati sindaci e ai sindaci eletti. Il Centrodestra conferma di avere classe dirigente sul territorio e di essere compatta. Si conferma il buon governo del Centrodestra a livello amministrativo come a livello nazionale”, conclude Donzelli.

