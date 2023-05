Il vicepremier: "Scelta per competenze, non per simpatie politiche"

Sui tempi per la nomina del commissario per la ricostruzione “prima si fa, meglio è. Chiunque verrà nominato da Palazzo Chigi per me andrà bene. Non ho nessuna intenzione di porre veti. Stiamo lavorando giorno e notte per quantificare i danni” dovuti al maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante un punto stampa in prefettura a Bologna. “Qualsiasi scelta farà il presidente del Consiglio avrà tutto il mio sostegno”, aggiunge il vicepremier senza però sbilanciarsi: “Io mi occupo di strade e ferrovie, non partecipo a toto-nomi e toto-nomine”.

“Io condivido la riflessione fatta da Meloni che ha detto di pensare a trovare i soldi per intervenire e che verrà in un secondo momento” la nomina “di chi dovrà metterli a terra. Ho letto ricostruzioni surreali su simpatie, antipatie, veti, non veti”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante un punto stampa in prefettura a Bologna.”L’ipotesi che venga nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo? L’ho conosciuto come commissario durante l’emergenza sanitaria ed è una persona assolutamente degna, però io in questi giorni ho letto almeno una decina di nomi diversi. Non ne so nulla e non commento nulla”, ha quindi aggiunto Salvini.

“No a simpatie politiche”

“Il mio auspicio è che il commissario” alla ricostruzione delle zone alluvionate “venga indicato in fretta. Io non ho antipatie, non metto veti. I commissari vengono scelti in base a competenze tecniche, non in base a vicinanze o simpatie politiche” ha detto Salvini intervenendo in videocollegamento all’ultima giornata del Festival dell’economia di Trento. “Domani riapre la linea ferroviaria Bologna-Rimini e dopodomani la linea Ferrara-Rimini – ha annunciato -. Sulle statali ancora due chiuse. Discorso diverso per quelle comunali. L’ente Provincia deve tornare a esistere con tutti gli oneri e onori con l’elezione da parte dei cittadini. Diga e sistema degli invasi essere portata a termine. Così come la manutenzione degli argini: qui non si tratta di fermarsi perché ci sono le nutrie, bisogna fare la manutenzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata