Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025. Gallo: "Puntiamo su biometano"

Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo agli azionisti di 0,432 euro per azione, con un +13,3% rispetto all’anno precedente. L’assemblea degli azionisti di Italgas fa il punto della situazione in un anno in cui il gruppo si è rafforzato grazie alla acquisizione e all’integrazione di 2i Rete Gas, ponendosi come punto di riferimento globale ed europeo nella distribuzione del gas. A quasi dieci anni dal ritorno in Borsa, chi ha investito in Italgas nel novembre 2016 ha guadagnato il 343% nel total shareholder return, ma il gruppo non vuole fermarsi e guarda con ambizione alle sfide future.

Al termine della riunione con gli azionisti, l’amministratore delegato Paolo Gallo si è soffermato anche sulla crisi energetica legata all’attuale situazione geopolitica nei Paesi del Golfo, indicando nel biometano una delle strade da seguire.