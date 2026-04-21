Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025. Gallo: "Puntiamo su biometano"

Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo agli azionisti di 0,432 euro per azione, con un +13,3% rispetto all’anno precedente. L’assemblea degli azionisti di Italgas fa il punto della situazione in un anno in cui il gruppo si è rafforzato grazie alla acquisizione e all’integrazione di 2i Rete Gas, ponendosi come punto di riferimento globale ed europeo nella distribuzione del gas. A quasi dieci anni dal ritorno in Borsa, chi ha investito in Italgas nel novembre 2016 ha guadagnato il 343% nel total shareholder return, ma il gruppo non vuole fermarsi e guarda con ambizione alle sfide future.
Al termine della riunione con gli azionisti, l’amministratore delegato Paolo Gallo si è soffermato anche sulla crisi energetica legata all’attuale situazione geopolitica nei Paesi del Golfo, indicando nel biometano una delle strade da seguire.
Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 672,3 milioni di euro e via libera al dividendo agli azionisti di 0,432 euro per azione, con un +13,3% rispetto all’anno precedente. L’assemblea degli azionisti di Italgas fa il punto della situazione in un anno in cui il gruppo si è rafforzato grazie alla acquisizione e all’integrazione di 2i Rete Gas, ponendosi come punto di riferimento globale ed europeo nella distribuzione del gas. A quasi dieci anni dal ritorno in Borsa, chi ha investito in Italgas nel novembre 2016 ha guadagnato il 343% nel total shareholder return, ma il gruppo non vuole fermarsi e guarda con ambizione alle sfide future.