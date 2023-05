Il vicepremier sull'emergenza in Emilia Romagna: "Tutto quello che deve essere fatto sarà fatto"

“Nomineremo il commissario” alla ricostruzione “al momento opportuno. Adesso serve affrontare il tema emergenza, avete visto quello che sta accadendo anche dal punto di vista sanitario. Faremo tutto ciò che serve”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Napoli a margine dell’evento ‘Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili: l’Italia presenta Agritech’ sull’emergenza maltempo in Emilia Romagna. “Abbiamo trovato in pochi giorni 2 miliardi, arriveranno fondi europei, ci sono poi i fondi del Pnrr per la risistemazione del Po – aggiunge -. Tutto quello che deve essere fatto sarà fatto, ma abbiamo già messo a disposizione delle imprese che esportano, e sono tante, 705 milioni di euro soltanto con l’organizzazione del ministero degli Esteri e del commercio internazionale, con soldi che possono essere erogati immediatamente. Quindi la riposta da parte del governo c’è stata, è stata immediata ed efficace. Continueremo ad andare avanti, serviranno altri soldi e li troveremo”.

