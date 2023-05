L'appello di Valentina Palli: "Danni inestimabili, stateci vicino"

La sindaca di Russi, in provincia di Ravenna, Valentina Palli lancia un appello agli italiani affinché sostengano le zone alluvionate della Romagna. “Nella mia cittadina la situazione va meglio. Anche qui abbiamo avuto danni importanti per l’alluvione, ma ci sono città della provincia di Ravenna che sono ancora in una situazione veramente drammatica. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno che, in questo momento, sosteniate la Romagna e che vi preoccupiate di quello che sta succendendo qui, perché la situazione, soprattutto in certe cittadine vicino alla mia è allucinante”, chiede la prima cittadina. “Noi siamo lieti e orgogliosi di ospitare il convoglio del Piemonte, che è ospitato nella mia città, ma sta dando una mano soprattutto alle città vicine per risolvere situazioni drammatiche”, aggiunge Palli, che esprime anche un sentito ringraziamento per la Regione Piemonte. “In alcuni punti c’è ancora acqua alta un metro, un metro e venti da otto giorni consecutivi. Stiamo cercando di fare il possibile per riportare la situazione alla normalità. Abbiamo cercato l’aiuto di tutte le province di tutte le regioni italiane, anche l’aiuto internazionale. Un aiuto che ci è stato pienamente riconosciuto, ma vi chiediamo di stare vicino a noi, di stare vicino alla Romagna e, in particolare, alla provincia di Ravenna perché qui i danni sono stati veramente inestimabili”, conclude la sindaca di Russi.

