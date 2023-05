La decisione comunicata dalla giornalista ai dirigenti del servizio pubblico via email

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. Secondo quanto apprende LaPresse, la giornalista ha comunicato il suo addio all’emittente del servizio pubblico con una mail all’ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Cda di viale Mazzini.

Sergio: “Dispiaciuto per Annunziata, su ‘In Mezz’ora’ c’era mio via libera”

“Sono sinceramente dispiaciuto, anche perché il mio primo atto in cda è stato quello di dare il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali ‘In mezz’ora‘. Mi auguro che l’Annunziata possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro”, ha detto l’ad Rai Roberto Sergio, commentando le dimissioni di Lucia Annunziata.

Pd: “Con addio Annunziata Rai ancora più debole e allineata”

“L’arrivo della destra al governo ha prodotto lo smantellamento di Rai 3. Questo è il frutto di una modalità di gestione del potere che vive con l’ossessione di occupare ogni spazio disponibile e che non si pone il problema del futuro del servizio pubblico televisivo. La Rai, dopo gli addii di due professionisti del calibro di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, è un prodotto culturale ancora più debole e politicamente più allineato”, ha detto il capogruppo del Partito Democratico in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano.

Gasparri: “Dimissioni Annunziata? Il mondo va avanti”

“Mi sorprende questa decisione di Lucia Annunziata. Del resto si era già dimessa molti anni fa da presidente della Rai e poi è tornata in azienda. Siamo quindi alle seconde dimissioni. Frutto di sua autonoma scelta. Quindi attendiamo il suo secondo ritorno e poi casomai le terze dimissioni. Non c’è due senza tre. E comunque Annunziata, fiera militante della sinistra, ricorderà quello che disse Togliatti quando Elio Vittorini, importante intellettuale, lasciò il PCI. L’allora leader dei comunisti disse: ‘Vittorini se n’è ghiuto, e soli ci ha lasciato’. Usò un’espressione in dialetto per dire che il mondo va avanti. E quindi varrà anche in questa occasione il detto di Togliatti. Se citiamo Togliatti siamo nel politicamente corretto, no?“, il commento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai.

