Il senatore di Forza Italia: "Quando Elio Vittorini lasciò il PCI, Togliatti disse ‘Vittorini se n'è ghiuto, e soli ci ha lasciato’"

“Mi sorprende questa decisione di Lucia Annunziata. Del resto si era già dimessa molti anni fa da presidente della Rai e poi è tornata in azienda. Siamo quindi alle seconde dimissioni. Frutto di sua autonoma scelta. Quindi attendiamo il suo secondo ritorno e poi casomai le terze dimissioni. Non c’è due senza tre” così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai, sulle dimissioni della giornalista. “E comunque Annunziata, fiera militante della sinistra, ricorderà quello che disse Togliatti quando Elio Vittorini, importante intellettuale, lasciò il PCI. L’allora leader dei comunisti disse: ‘Vittorini se n’è ghiuto, e soli ci ha lasciato’. Usò un’espressione in dialetto per dire che il mondo va avanti. E quindi varrà anche in questa occasione il detto di Togliatti. Se citiamo Togliatti siamo nel politicamente corretto, no?“ ha aggiunto il vicepresidente del Senato uscendo da Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata