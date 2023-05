L'esponente di FI: "Ruoli per capacità non per genere"

“La professionalità delle persone che andranno a ricoprire questi ruoli è nota a tutti ma sicuramente oltre alla professionalità anche una grande imparzialità. Questo è il nuovo corso della Rai ed è un corso che sarà decisamente di equilibrio. Per quanto riguarda le quote rosa credo si debbano ricoprire i ruoli per le competenze e per le capacità e non semplicemente per il genere”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli interpellata dai cronisti fuori dal Senato sulle nomine alla direzione delle testate della televisione di stato.

