Il commissario Ue all'Economia a margine della presentazione del pacchetti di primavera del semestre europeo

“Nella riunione della Commissione abbiamo discusso della situazione difficilissima della Romagna e del contesto terribile in cui quella zona d’Italia si trova”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni a margine della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo sottolineando che “per accedere al fondo di solidarietà Ue ci sono 12 settimane“. Il commissario ha sottolineato, inoltre, che le spese per danni da disastri naturali sono “considerate una tantum e non sono conteggiate nel normale conteggio di finanza pubblica”.

