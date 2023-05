A Palazzo Madama un segno di lutto nazionale per le vittime del maltempo

Bandiere a mezz’asta in Senato. A Palazzo Madama un segno di lutto nazionale per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Il bilancio delle vittime del maltempo è di 15 persone mentre i danni ammontano a circa un miliardo di euro. In ginocchio anche molte scuole: sono, infatti, 105 i plessi danneggiati dall’evento alluvionale che ha colpito la Regione.

