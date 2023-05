Domani attesa la visita di Ursula von der Leyen, il Cdm ha stanziato oltre due miliardi per l'emergenza

Giornata di lutto nazionale in Italia per commemorare le 15 vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. La decisione è arrivata nel Consiglio dei ministri che martedì ha stanziato oltre due miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza maltempo nella regione. A spiegare le misure è stata la premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa al fianco del governatore Stefano Bonaccini. Nel frattempo si attende nelle zone più colpite la visita della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen che dovrebbe arrivare giovedì.

Rocca, Regione Lazio sostiene Emilia-Romagna

“Esprimo la solidarietà più totale alle popolazioni colpite, al collega Bonaccini, ai sindaci e alla catena straordinaria dei volontari che lottano per rialzarsi da questa tragedia. Abbiamo, come Regione Lazio, portato da subito il nostro aiuto attraverso il servizio alluvionale della Protezione Civile. Sono stati mobilitati circa cento volontari, mezzi e idrovore, un gruppo elettrogeno da 10 kw e un drone. Mi permetta di ringraziare queste straordinarie donne e uomini”. Lo ha affermato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in un’intervista a Leggo.

