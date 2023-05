Rinaldo Melucci sull'accordo di programma tra gli enti locali e il governo Meloni per il futuro dello stabilimento

Il futuro dello stabilimento dell‘Ex Ilva di Taranto passa dall’accordo di programma tra gli enti locali e il governo Meloni. “Il ministero per le Imprese e il Made in Italy, assieme alla Regione Puglia, ci hanno dato disponibilità a tracciare il percorso dell’accordo di programma per cui lo stabilimento deve significare il fermo delle fonti inquinanti. Deve significare la collocazione ideale per tutti i lavoratori ancora attivi, ristori per la comunità, bonifiche e attenzioni per l’indotto”, ha detto il sindaco della città Rinaldo Melucci. “Stiamo proponendo noi al ministro Urso una roadmap di iniziative per coinvolgere tutti gli stakeholder. Dobbiamo ragionare di come eseguire la bonifica delle aree industriale. Abbiamo mandato la nostra idea di lavoro al ministero, ora aspettiamo un riscontro. Siamo fiduciosi, vogliamo che ci sia un orizzonte certo per il futuro di questa città”, ha concluso il primo cittadino.

