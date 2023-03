Via libera in Aula con 194 sì, 138 no e 4 astenuti alla fiducia posta dal governo

Via libera nell’Aula della Camera con 194 sì, 138 no e 4 astenuti alla fiducia posta dal governo sul cosiddetto dl Ilva, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato.

