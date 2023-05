La premier illustra i provvedimenti decisi dal Cdm per l'emergenza in Emilia-Romagna

In conferenza stampa la premier Giorgia Meloni parla di provvedimenti contenuti nel Decreto legge maltempo approvato dal Consiglio dei ministri. “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari e contributivi fino al 31 agosto. Per i mutui fa fede il protocollo d’intesa tra governo e Abi per la sospensione in caso di eventi calamitosi”, ha spiegato la presidente del Consiglio. Al suo fianco c’era anche il governatore emiliano Stefano Bonaccini.

