La deputata FdI ha ottenuto 29 voti. Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra non hanno partecipato al voto

La deputata di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, è stata eletta presidente della commissione bicamerale Antimafia. Colosimo è stata eletta con 29 voti. Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra non hanno partecipato al voto. L’elezione è stata accolta da un applauso della maggioranza. Dafne Musolino (Sud chiama Nord) ha ottenuto 4 preferenze e si è registrata una scheda bianca.

La seduta è stata caratterizzata dallo scontro aperto tra il governo e le opposizioni. I parlamentari di opposizione del Partito democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, dopo la conferma del centrodestra su Chiara Colosimo (FdI) presidente, sono usciti dall’aula. La riunione, preceduta da polemiche sulla scelta della deputata FdI, si tiene nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci.

I dem aveva rivolto un appello alla maggioranza per convergere su un nome “che sia espressione dell’unità delle forze politiche“, superando l’indicazione fatta per la deputata di FdI Chiara Colosimo. “Non possiamo ignorare le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle vittime della mafia e della criminalità organizzata” sul suo conto, fanno notare i dem, che in assenza di una risposta da parte del centrodestra, non partecipano al voto.

FdI conferma indicazione Colosimo a presidente

FdI, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, è intenzionata a confermare l’indicazione di Chiara Colosimo alla guida della commissione bicamerale Antimafia. Contrari alla sua candidatura il Pd e il M5S. I pentastellati già ieri avevano annunciato la loro non partecipazione al voto nel caso in cui il nome di Colosimo fosse stato confermato dalla maggioranza. Questa mattina anche il Pd si è detto pronto all’Aventino senza un passo indietro del centrodestra sul nome del presidente. FdI, viene riferito, voterà Colosimo presidente, Mauro D’Attis (FI) vice e Antonio Iannone (FdI)segretario.

Avs non partecipa a voto

“La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa. In queste condizioni è importante che le opposizioni chiedano unitariamente maggiore rispetto istituzionale e per questo non parteciperemo al voto per eleggere il o la Presidente”. Così fonti di Avs.

Az-Iv partecipano a voto ma no a Colosimo

“Parteciperemo al voto perchè istituzionalmente è sempre bene partecipare ma non voteremo Colosimo“. Così la capogruppo di Azione-Iv al Senato Raffaella Paita arrivando a San Macuto per la riunione della commissione Antimafia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata