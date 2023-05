Il presidente della Repubblica ha reso omaggio allo scrittore al Cimitero Monumentale della città

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla deposizione della corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni, posta al centro del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Si tratta del primo appuntamento per le celebrazioni del 150esimo anniversario della morte del grande scrittore previste oggi in città. Dopo un momento di raccoglimento, Mattarella è stato accompagnato dall’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, in un breve giro del cimitero dove sono seppelliti i milanesi illustri. Il primo ad essere stato traslato qui, nel 1883, fu proprio l’autore de ‘I promessi sposi’, mentre l’ultima nel 2021 è stata Carla Fracci. Presenti all’evento anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il vicesindaco della Città Metropolitana Francesco Vassallo, il prefetto Renato Saccone e i componenti della Commissione per le Onoranze al Famedio. All’uscita il Capo dello Stato è stato raggiunto anche dal sindaco Giuseppe Sala.

