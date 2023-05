Deposta una corona di fiori sulla tomba al Cimitero Monumentale prima della visita alla casa del grande scrittore

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è recato al Cimitero Monumentale di Milano, prima tappa delle celebrazioni per il 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Ad accogliere il Capo dello Stato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e il vicesindaco della Città Metropolitana Francesco Vassallo.

Nel pomeriggio, alle 16, Mattarella visiterà Casa Manzoni, nel centro della città, dove l’autore de ‘I promessi sposi’ visse a lungo. Qui, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente di Casa Manzoni Angelo Stella, è prevista un’orazione del professor Giovanni Bazoli – presidente onorario della casa museo – e una lettura dell’attrice Eleonora Giovanardi.

Il capo dello Stato ha presenziato alla deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni, posta al centro del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, il pantheon dei milanesi illustri. Si tratta del primo appuntamento per le celebrazioni del 150esimo anniversario della morte del grande scrittore previste oggi in città. Dopo un momento di raccoglimento, Mattarella è stato accompagnato dall’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, in un breve giro del pantheon dove sono seppelliti i milanesi illustri. Con loro, tra gli altri, anche il prefetto Renato Saccone e i componenti della Commissione per le Onoranze al Famedio. Nel monumento sono ospitati i resti di otto personaggi. Il primo ad essere stato traslato qui, nel 1883, fu proprio l’autore de ‘I promessi sposi’, mentre l’ultima nel 2021 è stata Carla Fracci. All’uscita il Capo dello Stato è stato raggiunto anche dal sindaco Giuseppe Sala.

Mattarella colpito da architettura Famedio Milano

Il presidente è rimasto “sinceramente colpito” dalla visita al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, dove si è recato questa mattina per deporre una corona di fiori sulla tomba di Alessandro Manzoni, primo appuntamento delle celebrazioni per i 150 anni della morte del grande scrittore. Dopo la cerimonia Mattarella ha brevemente visitato il monumento insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che gli ha parlato dei personaggi sepolti e di quelli di cui è ricordato il nome tra cui il poeta Ugo Foscolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata