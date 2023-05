L'ex presidente della regione Sicilia intervistato da una tv locale

Clamorosa gaffe di Totò Cuffaro durante un’intervista a una tv locale siciliana. L’ex presidente della Regione Sicilia ha infatti citato il celebre discorso di Martin Luther King sbagliando però la frase diventata storica e storpiata da “I have a dream” in “I’m a drink“. Un lapsus, si è giustificato Cuffaro, che però non è sfuggito ai social dove in breve tempo è diventata virale.

