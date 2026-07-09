Tajani: "Colloqui Libano-Israele a Roma al momento sono confermati"

(LaPresse) – “Abbiamo conferma della riunione. Sia libanesi, sia israeliani, sia statunitensi sono pronti a farla”. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, rispondendo durante una conferenza stampa a Roma alle domande dei cronisti sulla possibilità che i colloqui diplomatici tra Libano e Israele, in programma a Roma il prossimo 15-16 luglio, potessero saltare a seguito della ripresa delle ostilità nello Stretto di Hormuz. “Poi mi auguro che la situazione non peggiori”, sottolinea il vicepremier, prima di concentrarsi su un’analisi geopolitica: “gli iraniani attaccano le navi per dire siamo noi che controlliamo lo Stretto di Hormuz” e chiedere in futuro il pagamento di dazi per passare. Dall’altra parte, gli americani dicono “che non può passare il principio che in uno Stretto per passare bisogna pagare dazi perché altrimenti in tutti gli Stretti del mondo i diversi Paesi costringeranno tutte le navi mercantili a pagare dazi”. Discorso diverso per Panama e Suez, spiega Tajani, che sono “opere dell’uomo”, sarebbe come pagare “il pedaggio di un’autostrada”. Questo, dunque, “il punto del contendere tra americani e iraniani”. Il titolare della Farnesina ha anche definito “privi di senso” gli attacchi “contro paesi che non c’entrano niente”, quali “il Kuwait, il Bahrain e i paesi del Golfo”. “Io mi auguro che questi attacchi e reazioni si possano risolvere il problema a livello diplomatico”, conclude Tajani.