La polizia statunitense: "Sembra che ci sia stato un diverbio e che abbiano scelto di risolverlo con le pistole"

Otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante un evento per il Martin Luther King Day a Fort Pierce, in Florida, Stati Uniti. Una delle vittime è in condizioni critiche. Lo ha riferito la polizia. “Più persone sono state ferite. Dalla nostra indagine iniziale sembra che ci sia stato un diverbio di qualche tipo e, sfortunatamente, hanno scelto di risolverlo con le pistole“, ha detto il vice capo della contea di St. Lucie, Brian Hester.

