Iran, ultimo giorno dei funerali di Khamenei: la folla a Mashhad

A Mashhad, in Iran, ultimo giorno della cerimonia funebre dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso in un raid israelo-americano. L’agenzia Irna spiega che la folla ha circondato il veicolo che trasporta le salme dell’ex Guida suprema e dei suoi familiari, al grido di “Morte all’America”, “Morte a Israele”. Alla cerimonia sono presenti funzionari politici di 45 Paesi e studiosi, leader religiosi e scienziati provenienti da oltre 90 nazioni. Il corteo funebre si concluderà presso il santuario dell’Imam Reza, dove Khamenei verrà sepolto.